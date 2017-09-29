ІДІЛ поширила аудіозапис, де чути голос аль-Багдаді, - ЗМІ

Бойовики "Ісламської держави" оприлюднили аудіозапис, де чути заяви лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді.

Чоловік, голос якого схожий на голос аль-Багдаді, судячи з усього, посилається на недавні погрози на адресу США і Японії з боку Північної Кореї, інформує ВВС.

Він також згадує бої за основні опорні пункти ІД, такі як Мосул, відбитий у джихадистів іракськими військами в липні.

Аль-Багдаді, за голову якого США обіцяють 25 млн доларів, не бачили з липня 2014 року, і ця обставина породила масу припущень і чуток. Зокрема, в червні 2017 року російське міністерство оборони заявило, що в результаті авіаудару 28 травня неподалік міста Ракка аль-Багдаді був, імовірно, вбитий.

Незабаром після цього іранські офіційні особи заявили, що аль-Багдаді безумовно мертвий.

"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на нараді [по якій було завдано удар ВКС РФ] був присутній також лідер ІД Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, який у результаті удару був знищений", - йдеться в повідомленні міноборони.

Однак повідомлення про його смерть надходили і раніше, тому Вашингтон скептично ставиться до подібних непідтверджених заяв.

Востаннє аль-Багдаді з'явився на публіці в мечеті Аль-Нурі в Мосулі після того, як місто захопили загони ІД і було оголошено про створення "халіфату".

Ця екстремістське угруповання, заборонене в багатьох країнах світу і відоме своєю жорстокістю, протягом 2017 року поступово втрачало територію, захоплену в Сирії та Іраку.

46-хвилинний аудіозапис був вивішений на сайті, пов'язаному з ІД. Це перша подібна заява з листопада. Крім Мосула, в записі згадуються битви за Ракку і Хаму в Сирії, а також за лівійське місто Сірт. Промовець також говорить про мирні переговори в Сирії за участю Росії. Велика частина виступу містить релігійні пасажі.

Припускають, що Аль-Багдаді може ховатися в районі сирійсько-іракського кордону, ця територія, як і раніше утримується бойовиками ІД.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

Довідка:

Достовірних відомостей про нього практично немає - передбачається, що він народився в 1971 році в Іраку, навчався в тегеранському Ісламському університеті, був імамом в одній з багдадських мечетей, а потім приєднався до ісламістів. В результаті очолив іракський осередок "Аль-Каїди". Пізніше його організація перетворилася в "Ісламську державу" і від'єдналася від "Аль-Каїди". У 2014 році терористи захопили частину північного Іраку і Сирії, проголосивши своєю столицею Ракку, а аль-Багдаді - "халіфом Ібрагімом". Про його смерть повідомлялося багато разів, але згодом ці повідомлення не підтверджувалися. Аль-Багдаді є одним з найбільш розшукуваних злочинців e світі.