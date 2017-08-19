ІДІЛ взяла відповідальність за напад в Сургуті

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади в Сургуті.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади в Сургуті, - повідомляє SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом активності терористів, з посиланням на пов'язане з ІДІЛ агентство Amaq.

Раніше повідомляли, що у Росії поліція встановила особу чоловіка, який напав із ножем на жителів міста Сургут, при цьому виключила теракт як основну версію.

За інформацією анонімного джерела "Ленты.ру", зловмисник – Бобичел Абдурахманов, уродженець Середньої Азії. Співрозмовник уточнив, що в його поведінці було помічено дивацтва, однак він не стояв на обліку в лікарів.

Зараз перевіряються дані про його психічні захворювання.

За повідомленням департаменту охорони здоров'я регіону, за життя двох потерпілих зараз борються лікарі. За фактом події органами Слідчого комітету РФ у Ханти-Мансійському автономному округу порушено кримінальну справу за ознаками злочину "аЗмах на вбивство".

Слідчі і криміналісти регіонального СУ СК Росії та управління внутрішніх справ працюють на місці події та з'ясовують обставини й мотиви злочину.

Нагадаємо, сьогодні вранці в російському місті Сургут чоловік напав з ножем на перехожих. Він був ліквідований правоохоронцями, однак до цього встиг нанести поранення восьми, а за уточненими пізніше даними семи, перехожим. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство", версію теракту не називали основною.