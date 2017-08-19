У російському Сургуті чоловік напав з ножем на перехожих: восьмеро постраждалих

У Сургуті (Російська Федерація) сьогодні вранці чоловік із ножем напав на перехожих, поранення отримали вісім осіб.

Прибулі на місце події поліцейські ліквідували нападника. Зараз встановлюється його особа, мотиви та інші обставини інциденту, - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Постраждалі доставлені в лікарню з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".

Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.