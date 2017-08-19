CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сургуті (Російська Федерація) сьогодні вранці чоловік із ножем напав на перехожих, поранення отримали вісім осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російському Сургуті чоловік напав з ножем на перехожих: восьмеро постраждалих
Нападника ліквідовано
Фото: телеканал Рен ТВ
Прибулі на місце події поліцейські ліквідували нападника. Зараз встановлюється його особа, мотиви та інші обставини інциденту, - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
Постраждалі доставлені в лікарню з пораненнями різного ступеня тяжкості.
За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".
Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.
Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.
Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.
Напад розслідується за двома статтями "Тероризм" і "Умисне вбивство".
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19 08 2017 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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