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У російському Сургуті чоловік напав з ножем на перехожих: восьмеро постраждалих

Нападника ліквідовано
У Сургуті (Російська Федерація) сьогодні вранці чоловік із ножем напав на перехожих, поранення отримали вісім осіб.
У російському Сургуті чоловік напав з ножем на перехожих: восьмеро постраждалих Фото: телеканал Рен ТВ

Прибулі на місце події поліцейські ліквідували нападника. Зараз встановлюється його особа, мотиви та інші обставини інциденту, - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Постраждалі доставлені в лікарню з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".

Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.

Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.

Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.

 
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19 08 2017 12:20
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