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У Фінляндії на вулиці чоловік ножем травмував перехожих, - ОНОВЛЕНО

Поліція затримала нападника
У фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих. Є інформація про загиблого внаслідок інциденту.
У Фінляндії на вулиці чоловік ножем травмував перехожих, - ОНОВЛЕНО Фото: twitter.com/Juanimanci

За непідтвердженими даними, поранення отримали кілька людей. Про це повідомляє ВВС.

Поліція зі стріляниною затримала нападника. До цього повідомлялося, що він був ліквідований.

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Reuters з посиланням на газету "Turun Sanomat" повідомляє, що при нападі щонайменше одна людина була вбита.

Фінське видання YLE повідомляє, що в центрі Турку відбувається спецоперація поліції. YLE посилаючись на очевидців також повідомляє про одного загиблого внаслідок нападу.

Поліція Фінляндії розшукує інших "ймовірних підозрюваних" в інциденті.

Нагадаємо, наприкінці липня у центрі фынського мыста Гельсінкі невідомий чоловік на автомобілі врізався в пішоходів. Згідно з інформацією поліції, в результаті наїзду одна людина загинула. Крім того, четверо людей дістали поранення, їх госпіталізували.

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18 08 2017 18:22
ТЕГИ: Фінляндія
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