У Фінляндії на вулиці чоловік ножем травмував перехожих, - ОНОВЛЕНО
За непідтвердженими даними, поранення отримали кілька людей. Про це повідомляє ВВС.
Поліція зі стріляниною затримала нападника. До цього повідомлялося, що він був ліквідований.
Оновлення:
Reuters з посиланням на газету "Turun Sanomat" повідомляє, що при нападі щонайменше одна людина була вбита.
Фінське видання YLE повідомляє, що в центрі Турку відбувається спецоперація поліції. YLE посилаючись на очевидців також повідомляє про одного загиблого внаслідок нападу.
Поліція Фінляндії розшукує інших "ймовірних підозрюваних" в інциденті.
Нагадаємо, наприкінці липня у центрі фынського мыста Гельсінкі невідомий чоловік на автомобілі врізався в пішоходів. Згідно з інформацією поліції, в результаті наїзду одна людина загинула. Крім того, четверо людей дістали поранення, їх госпіталізували.
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