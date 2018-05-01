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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі

У МОЗ уточнили, що від вибуху загинуло 11 людей, ще 25 поранено
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у Кабулі 4 січня, внаслідок якого загинуло 11 людей і 25 дістали поранення.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі Фото: Reuters

Заяву терористів оприлюднило їхнє інформаційне агентство Amaq, в якій йшлося, що ІДІЛ несе відповідальність. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від вибуху загинуло 11 людей, ще 25 було поранено і доставлено до лікарні - повідомляє Reuters.

За попередньою версією, терорист був у поліцейській або військовій формі. Він звернувся до співробітників служби безпеки і підірвав жилет.

Нагадаємо, в результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.

 
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05 01 2018 09:36
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