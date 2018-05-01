CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у Кабулі 4 січня, внаслідок якого загинуло 11 людей і 25 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі
У МОЗ уточнили, що від вибуху загинуло 11 людей, ще 25 поранено
Фото: Reuters
Заяву терористів оприлюднило їхнє інформаційне агентство Amaq, в якій йшлося, що ІДІЛ несе відповідальність. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від вибуху загинуло 11 людей, ще 25 було поранено і доставлено до лікарні - повідомляє Reuters.
За попередньою версією, терорист був у поліцейській або військовій формі. Він звернувся до співробітників служби безпеки і підірвав жилет.
Нагадаємо, в результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.
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