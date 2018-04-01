CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті атаки смертника в Кабулі загинули не менше 15 осіб
Більше двадцяти осіб постраждали
Фото: reuters.com
Серед жертв теракту є співробітники поліції, оскільки вибух прогримів біля КПП. Крім того, у Моз заявили, що поранення отримали більше двадцяти чоловік, - повідомляє телеканал Tolo News, посилаючись на дані міністерства охорони здоров'я країни.
Раніше ЗМІ повідомляли про десять загиблих в результаті вибуху.
Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.
Раніше, щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похоронів у провінції Нангархар на сході Афганістану.
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04 01 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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