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В результаті атаки смертника в Кабулі загинули не менше 15 осіб

Більше двадцяти осіб постраждали
В результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.
В результаті атаки смертника в Кабулі загинули не менше 15 осіб Фото: reuters.com

Серед жертв теракту є співробітники поліції, оскільки вибух прогримів біля КПП. Крім того, у Моз заявили, що поранення отримали більше двадцяти чоловік, - повідомляє телеканал Tolo News, посилаючись на дані міністерства охорони здоров'я країни.

Раніше ЗМІ повідомляли про десять загиблих в результаті вибуху.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше, щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похоронів у провінції Нангархар на сході Афганістану.

 
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04 01 2018 20:58
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