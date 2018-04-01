В результаті атаки смертника в Кабулі загинули не менше 15 осіб

В результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.

Серед жертв теракту є співробітники поліції, оскільки вибух прогримів біля КПП. Крім того, у Моз заявили, що поранення отримали більше двадцяти чоловік, - повідомляє телеканал Tolo News, посилаючись на дані міністерства охорони здоров'я країни.

Раніше ЗМІ повідомляли про десять загиблих в результаті вибуху.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше, щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похоронів у провінції Нангархар на сході Афганістану.