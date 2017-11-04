ІКЕА розглядає співпрацю з українськими виробниками меблів

При цьому до продукції висуваються вимоги у вигляді наявності сертифікату FSC Certification, CARB P2 Certificate, а також прямий доступ до сировини, виробничі потужності в наявності

Одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому компанія ІКЕА зацікавлена у співпраці з українськими постачальниками дерев'яних меблів та комплектуючих до них.

"ІКЕА шукає виробників дерев'яних меблів і комплектуючих в Україні", - заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська, інформують "Українські новини".

За словами Микольської, від компанії надійшов запит на стільці, столи, деревину м'яких порід (сосна) і твердих (береза, бук), шпон з твердих порід (дуб, горіх, вишня), компоненти з деревини для потужностей в Польщі і на Балканському півострові для виробництва меблів і рам для меблів.

Також компанія шукає постачальників текстилю з волокон луб'яних культур (льону, коноплі) і синтетичного текстилю; також її цікавлять рами для м'яких меблів і виробництво диванів.

При цьому до продукції висуваються вимоги у вигляді наявності сертифікату FSC Certification, CARB P2 Certificate, а також прямий доступ до сировини, виробничі потужності в наявності.

"Шведський меблевий гігант зацікавився українськими виробниками в ході торгової місії у Швеції, яку Офіс по просуванню експорту та Міністерство економічного розвитку і торгівлі організовували наприкінці березня. Тоді представники 11 компаній меблевої галузі країни провели попередні переговори з потенційними шведськими партнерами, серед яких була і ІКЕА", - зазначила Микольська.

Компанія ІКЕА заснована в Швеції. У 2011 році IKEA заявляла про намір інвестувати €20 млн в розширення виробничих потужностей компанії ЕНО-Меблі Лтд (Мукачево, Закарпатська область) до 2016 року.

Зазначимо, в березні одна з найбільших світових мереж з продажу меблів IKEA оголосила про створення бюджетної авіакомпанії FLIKEA.