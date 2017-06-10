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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ілля Ківа став головою профспілки МВС

Ківа також очолює Соцпартію, федерації доміно і дворового футболу і профспілку інвалідів
Ілля Ківа заявив, що в п'ятницю його обрали головою профспілки працівників МВС України.
Ілля Ківа став головою профспілки МВС Ілля Ківа Фото: radiosvoboda.org

"Сьогодні я був обраний головою Всеукраїнської професійної спілки працівників МВС України. Це призначення стало для мене великою честю і одночасно великою відповідальністю перед тисячами людей і їх сім'ями. Не секрет, що профспілки в Україні дискредитовані, їм необхідні кардинальні зміни, оновлення кадрів та ідеології.

Тому, починати мені доведеться з нуля. Випадок з МВС - особливий. Співробітники Міністерства захищають нас всіх на два фронти: з внутрішнім ворогом всередині країни і зовнішнім - на Донбасі. Ці люди нас захищають ціною свого життя, але мало хто знає, що і самі вони потребують захисту. У захисті своїх соціальних гарантій, інтересів і прав, фізичної і моральної реабілітації. І забезпечення цих прав у повному обсязі і є моїм першочерговим завданням", - написав Ківа у Facebook.

Нагадаємо, в липні Ківа очолив Соціалістичну партію України, Мін'юст це визнав. Також Ківа очолює Федерацію доміно України, Всеукраїнську федерацію дворового футболу і Всеукраїнську незалежну профспілку інвалідів.

Ілля Ківа з жовтня 2015 року по травень 2016 року очолював Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

Уродженець Полтави Ілля Ківа став співробітником місцевої міліції у вересні 2014 року. Він очолив батальйон територіальної оборони "Полтавщина", але незабаром цієї посади позбувся через бунт підлеглих. У грудні 2014 року його призначили заступником начальника ГУМВС Донецької області. У червні 2015 року Ківа перейшов на посаду заступника начальника УМВС Херсонської області. Цю посаду він обіймав до призначення головним борцем з наркотиками.

З листопада 2015-го, коли набув чинності закон про Нацполіцію, всі працівники органів внутрішніх справ зобов'язані були пройти переатестацію, проте Ківа її так і не пройшов.

У квітня 2015 тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що подасть голові МВС документи для звільнення Киви. Причиною стало його інтерв'ю виданню "Страна", в якому він сказав, що "рано чи пізно" його "все одно завалять" атошники, "яким нічим зайнятися, а рука до автомата звикла".

У результаті під тиском громадськості міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Ківа перейде на іншу роботу.

До переходу на службу в міліцію Ківа був засуджений за отримання хабара на посаді заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

Соціалістична партія України - одна з найстаріших політсил країни. Заснована в 1991 році Олександром Морозом, партія була представлена у Верховній Раді з 1991 по 2007 рік. Причиною занепаду політсили стала коаліція з Партією регіонів у 2006 році. У 2012 році Мороз покинув посаду лідера СПУ.

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