БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІмпорт товарів з Росії за січень-серпень збільшився на 37,2%, до 4,204 мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Імпорт з Росії в Україну збільшився на 37,2%
Обсяг експорту товарів до Російської Федерації зріс на 17,7%
Фото: APTN
Обсяг експорту товарів до Російської Федерації зріс на 17,7% - до 2,620 млрд доларів, імпорту товарів з Російської Федерації - на 37,2%, до 4,204 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського союзу зріс на 27,9% - до 11,002 млрд доларів, імпорту товарів з країн ЄС - на 22,8%, до 13,047 млрд доларів.
Нагадаємо, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень становив 3,279 мільярда доларів, що в 2,3 рази вище дефіциту за аналогічний період минулого року - 1,448 мільярда доларів.
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