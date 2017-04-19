Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Індія вирішила зняти найдорожчий фільм в історії

Екранізація стародавнього епосу "Махабхарата" оцінюється в 155 млн. доларів
В Індії планують зняти найдорожчий фільм в історії індійського кінематографа.
Індія вирішила зняти найдорожчий фільм в історії Фото: AFP

Як повідомляє CNN, це буде екранізація стародавнього епосу "Махабхарата".

Відзначається, що бюджет картини оцінюється в 155 млн. дол. За голлівудським стандартам сума не велика, але в Індії дорогі фільми рідко долають планку в 25 млн. дол.

За фінансуванням візьметься підприємець з ОАЕ Бавагуту Рагурам Шетті. За його словами, "Махабхарата" – це епос всіх епосів.

Основою картини стане версія "Махабхарати", описана в книзі "Другий поворот" М. Т. Васудевана Наяра. Письменник виступить у проекті як сценарист.

Зйомки повинні початися у вересні 2018 року. Планується, що стрічка буде складатися з двох частин. Прем'єра намічена на 2020 рік.

Акторський склад поки не розголошується, але стверджується, що в картині візьмуть участь кращі таланти індійського кіно і "великі імена" з Голлівуду.

Раніше вийшов перший тизер восьмого епізоду "Зоряних воєн".

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2017 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.