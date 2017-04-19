Індія вирішила зняти найдорожчий фільм в історії

В Індії планують зняти найдорожчий фільм в історії індійського кінематографа.

Як повідомляє CNN, це буде екранізація стародавнього епосу "Махабхарата".

Відзначається, що бюджет картини оцінюється в 155 млн. дол. За голлівудським стандартам сума не велика, але в Індії дорогі фільми рідко долають планку в 25 млн. дол.

За фінансуванням візьметься підприємець з ОАЕ Бавагуту Рагурам Шетті. За його словами, "Махабхарата" – це епос всіх епосів.

Основою картини стане версія "Махабхарати", описана в книзі "Другий поворот" М. Т. Васудевана Наяра. Письменник виступить у проекті як сценарист.

Зйомки повинні початися у вересні 2018 року. Планується, що стрічка буде складатися з двох частин. Прем'єра намічена на 2020 рік.

Акторський склад поки не розголошується, але стверджується, що в картині візьмуть участь кращі таланти індійського кіно і "великі імена" з Голлівуду.

Раніше вийшов перший тизер восьмого епізоду "Зоряних воєн".

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.