Індія вирішила зняти найдорожчий фільм в історії
Як повідомляє CNN, це буде екранізація стародавнього епосу "Махабхарата".
Відзначається, що бюджет картини оцінюється в 155 млн. дол. За голлівудським стандартам сума не велика, але в Індії дорогі фільми рідко долають планку в 25 млн. дол.
За фінансуванням візьметься підприємець з ОАЕ Бавагуту Рагурам Шетті. За його словами, "Махабхарата" – це епос всіх епосів.
Основою картини стане версія "Махабхарати", описана в книзі "Другий поворот" М. Т. Васудевана Наяра. Письменник виступить у проекті як сценарист.
Зйомки повинні початися у вересні 2018 року. Планується, що стрічка буде складатися з двох частин. Прем'єра намічена на 2020 рік.
Акторський склад поки не розголошується, але стверджується, що в картині візьмуть участь кращі таланти індійського кіно і "великі імена" з Голлівуду.
Раніше вийшов перший тизер восьмого епізоду "Зоряних воєн".
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.
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