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Ініціатори акції під Радою блокуватимуть трибуну парламенту

Вони засудили ініціативу Президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року
Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяють блокувати трибуну парламенту.
Ініціатори акції під Радою блокуватимуть трибуну парламенту Фото: Громадське

"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", – заявила зі сцени депутатка від фракції "БПП" Світлана Заліщук.

Перед тим, вона засудила ініціативу Президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року.

"Це його сигнал поплічникам, які є клієнтами НАБУ: друзі, справи будуть, але з вас недоторканність не знімуть і суду не буде", – обурилась Заліщук.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

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