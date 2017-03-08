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Інтенсивність обстрілів у зоні АТО дещо знизилася, - штаб

Військові перебувають у повній бойовій готовності та готові дати відсіч в будь-який час доби
Штаб антитерористичної операції не зафіксував загострення ситуації в зоні бойових дій на Донбасі в четвер.
Інтенсивність обстрілів у зоні АТО дещо знизилася, - штаб Фото: ukrinform.com

"За своєю звичайною тактикою, російсько-окупаційні угруповання вдень здійснюють до 10 обстрілів українських позицій і в основному це легке озброєння. Основна активність бойовиків зазвичай фіксується після 18:00", - повідомляє прес-центр АТО.

З півночі на Луганському напрямку терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї по українських укріпленнях на підступах до Новоолександрівки, а по опорних пунктах в Кримському і Новотошківському били з гранатометів.

На Маріупольському напрямку, близько 14:00, випустили вісім мін калібру 82 мм неподалік Павлополя.

На Донецькому напрямку з гранатомета обстріляли позиції військових в районі шахти Бутівка.

"У відповідь на провокації сили АТО оперативно відкривали вогонь, і вогневе протистояння було нетривалим. Незважаючи на спеку, лінія оборони продовжує вдосконалюватися. Наші бійці перебувають у повній бойовій готовності і морально готові дати жорстку і швидку відповідь ворогові у будь-який час доби", - зазначають у штабі.

У районі села Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони окупованої території поранення отримав 70-річний чоловік.

Нагадаємо, що за минулу добу, незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Двічі ворог застосовував артилерію калібру 122 міліметри, 7 разів - міномети.

 
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03 08 2017 19:53
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