Інтерпол не буде розшукувати Муженка, як хотіли в Росії

У відомстві наголосили, що "це суперечить статуту і правилам діяльності Інтерполу"

Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка за запитом Росії.

Росія просила оголосити в розшук начальника Генштабу і командирів військових частин, що беруть участь в АТО.

"Відповідь була такою ж ... Це суперечить статуту і правилам діяльності Інтерполу", - повідомив начальник Укрбюро Василь Неволя, інформують "Українські Новини".

Він зазначив, що раніше Росії було відмовлено в розшуку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і екс-губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

На його думку, ці рішення свідчать про те, що робота Інтерполу щодо України не стала заангажованою після обрання віце-президентом організації росіянина Олександра Прокопчука.

Всього в розшук Інтерполу за запитом України оголошено 1 763 людини. За словами начальника Укрбюро, 64 з них переховуються на території Росії. Приблизно стільки ж росіян, яких розшукує Інтерпол, ховаються на території України.

24 серпня стало відомо, що по відношенню до представників вищого військового командування України СК РФ порушив кримінальну справу за статтею "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко зазначив, що порушення справи проти нього слідчим комітетом РФ ознакою визнання його заслуг.

Згодом слідчий комітет Росії завів нову справу, фігурантами якої стали глава Міноборони України Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко.