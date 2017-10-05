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Інвестиції в Україну від ЄБРР знизились на 42%

Сукупно на кінець 2016 року ЄБРР інвестував в Україну €12,358 млрд
Європейський банк реконструкції та розвитку у 2016 році здійснив інвестицій в Україні на €581 млн - це на 41,73% менше, ніж роком раніше.
Інвестиції в Україну від ЄБРР знизились на 42% Фото: 24tv.ua

У 2016 році в Україні було здійснено інвестицій на €581 млн, а у 2015 році - €997 млн. Сукупно на кінець 2016 року ЄБРР інвестував в Україну €12,358 млрд, залишаючись провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні.

"ЄБРР залишався провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні на фоні серйозних проблем, що зберігаються у цій країні", - відзначається у річному звіті банку.

Всього банк у 2016 році здійснив $1,166 млрд інвестицій у регіоні Східної Європи та Кавказу.

Нагадаємо, акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.

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10 05 2017 16:36
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