Інвестиції в Україну від ЄБРР знизились на 42%
У 2016 році в Україні було здійснено інвестицій на €581 млн, а у 2015 році - €997 млн. Сукупно на кінець 2016 року ЄБРР інвестував в Україну €12,358 млрд, залишаючись провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні.
"ЄБРР залишався провідним інвестором та ініціатором реформ в Україні на фоні серйозних проблем, що зберігаються у цій країні", - відзначається у річному звіті банку.
Всього банк у 2016 році здійснив $1,166 млрд інвестицій у регіоні Східної Європи та Кавказу.
Нагадаємо, акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.
Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.
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