CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області 17 жовтня правоохоронці викрили на хабарі інженера районного ВАТ "Одесаобленерго".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інженер "Одесаобленерго" поговір на хабарі
Йому вже повідомлено про підозру
Фото: od.gp.gov.ua
"Встановлено, що інженер отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США за заміну автоматичного вимикача з більшою потужністю без дотримання необхідної процедури", - інформує прес-служба обласної прокуратури.
Відзначається, що зазначеній особі вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, що одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.
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18 10 2017 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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