Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Інженер "Одесаобленерго" поговір на хабарі

Йому вже повідомлено про підозру
В Одеській області 17 жовтня правоохоронці викрили на хабарі інженера районного ВАТ "Одесаобленерго".
Інженер "Одесаобленерго" поговір на хабарі Фото: od.gp.gov.ua

"Встановлено, що інженер отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США за заміну автоматичного вимикача з більшою потужністю без дотримання необхідної процедури", - інформує прес-служба обласної прокуратури.

Відзначається, що зазначеній особі вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2017 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.