Інженер "Одесаобленерго" поговір на хабарі

Йому вже повідомлено про підозру

В Одеській області 17 жовтня правоохоронці викрили на хабарі інженера районного ВАТ "Одесаобленерго".

"Встановлено, що інженер отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США за заміну автоматичного вимикача з більшою потужністю без дотримання необхідної процедури", - інформує прес-служба обласної прокуратури.

Відзначається, що зазначеній особі вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.