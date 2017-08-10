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Іран у відповідь на санкції обіцяє прирівняти армію США до "Ісламської держави"

Іран попередив США про наслідки в разі ухвалення нових санкцій
Іран попередив США про наслідки в разі ухвалення нових санкцій і оголошення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.
Іран у відповідь на санкції обіцяє прирівняти армію США до "Ісламської держави" Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо новини про дурниці американського уряду правдиві, і вони збираються визнати Вартових революції терористичним угрупуванням, тоді КВІР прирівняє армію США до "Ісламської держави" в усьому світі й особливо на Близькому Сході", – заявив головнокомандувач корпусу, бригадний генерал Мохаммад Алі Джаафарі.

Також, за його словами, США повинні будуть перемістити свої військові бази, розташовані в регіоні, за межі радіусу ураження іранськими ракетами у 2 тис. км.

"Додаткові санкції покладуть край шансам на майбутній діалог із США", – констатував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у фінансуванні КНДР і зазначив, що з "поганими хлопцями" потрібно діяти відповідно. 12 жовтня американський президент має намір виступити з промовою, в якій викладе стратегію країни стосовно Ірану.

У п'ятницю, 6 жовтня, Білий дім анонсував введення нових санкцій проти Ірану за випробування ракет, підтримку "тероризму" та кібероперації.

У вересні глава Революційної гвардії Ірану заявив, що Сполученим Штатам слід очікувати "болісної" відповіді після суворої критики президента США Дональда Трампа щодо Тегерана в Організації Об'єднаних Націй.

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08 10 2017 18:40
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