Ірландський парламент легалізував аборти
Легалізація набуде чинності після підписання закону президентом країни Майклом Хіггінсом. Тепер в Ірландії будуть дозволені аборти в термін до 12 тижнів вагітності і пізніше у разі загрози життя матері або важкій патології плоду, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.
Прем'єр Ірландії Лео Варадкар назвав легалізацію абортів "історичним моментом для ірландських жінок". На відповідному референдумі в травні 66% ірландців висловилися за аборти.
До цього аборти в Ірландії, де католицька церква має значний вплив, були заборонені навіть у разі згвалтування, інцеста або смертельної патології плоду, нагадує AFP.
Максимальне покарання за аборт було до 14 років в'язниці. Відзначається, що з 1980 року до 170 тисяч ірландських жінок зробили аборти у Великій Британії.
29 червня 2017 року три суди апеляційної інстанції відмовилися легалізувати аборти в лікарнях Північної Ірландії у випадках, коли жінки завагітніли після згвалтування або вагітність була приречена через смертельну аномалію ембріона.
Додамо, за даними екзит-полів, більшість ірландців на референдумі 25 травня підтримали лібералізацію законодавства про заборону абортів у країні.
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