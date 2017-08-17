Наїзд на пішоходів в Барселоні: опублікувано ім'я та фото підозрюваного

Поліція Іспанії поки не повідомила даних про особу терориста

За кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір (Driss Oukabir).

Він орендував мікроавтобус, яким було скоєно теракт, - повідомила газета El Pais.

Також видання з посиланням на поліцію пише, що в фургоні терориста виявили паспорт підданого Іспанії.

Також в іспанській поліції розповіли, що за кермом знаходився чоловік зростом приблизно 170 см, у білій сорочці в синю смужку.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.

Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії.

Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.