Наїзд на пішоходів в Барселоні: опублікувано ім'я та фото підозрюваного
Він орендував мікроавтобус, яким було скоєно теракт, - повідомила газета El Pais.
Також видання з посиланням на поліцію пише, що в фургоні терориста виявили паспорт підданого Іспанії.
Також в іспанській поліції розповіли, що за кермом знаходився чоловік зростом приблизно 170 см, у білій сорочці в синю смужку.
ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy— EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.
Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.
Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії.
Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.
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