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Наїзд на пішоходів в Барселоні: опублікувано ім'я та фото підозрюваного

Поліція Іспанії поки не повідомила даних про особу терориста
За кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір (Driss Oukabir).
Наїзд на пішоходів в Барселоні: опублікувано ім Фото: El Pais

Він орендував мікроавтобус, яким було скоєно теракт, - повідомила газета El Pais.

Також видання з посиланням на поліцію пише, що в фургоні терориста виявили паспорт підданого Іспанії.

Також в іспанській поліції розповіли, що за кермом знаходився чоловік зростом приблизно 170 см, у білій сорочці в синю смужку.

Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

Нагадаємо, у Барселоні фургон протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії. 

Згодом поліція назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

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17 08 2017 21:10
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