Іспанці відмовляються від квитків на фінал Ліги чемпіонів
На понад 12 тисяч квитків, які виділили "Реалу", спочатку залишили заявки удвічі більше уболівальників, йдеться у повідомленні спортивного видання AS. Але згодом фани почали відмовлятися від заброньованих квитків через складнощі в організації авіаперельоту та пошуку житла у Києві.
Інша причина відмови - складнощі електронної системи бронювання квитків.
Уболівальників зобов’язали викупити їх протягом однієї доби в касах "Сантьяго Бернабеу", які працюють з 12:30 до 19:00. Тому, багато хто не встиг за цей проміжок купити квитки на літак та оплатити проживання в Україні.
Навіть купивши квиток, уболівальники можуть стикнутися із труднощами в аеропортах, через можливий страйк диспетчерів, застерігає видання AS.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
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