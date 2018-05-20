Іспанці відмовляються від квитків на фінал Ліги чемпіонів

Більш, як 2 тисячі уболівальників мадридського "Реала" відмовилися викупати квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

На понад 12 тисяч квитків, які виділили "Реалу", спочатку залишили заявки удвічі більше уболівальників, йдеться у повідомленні спортивного видання AS. Але згодом фани почали відмовлятися від заброньованих квитків через складнощі в організації авіаперельоту та пошуку житла у Києві.

Інша причина відмови - складнощі електронної системи бронювання квитків.

Уболівальників зобов’язали викупити їх протягом однієї доби в касах "Сантьяго Бернабеу", які працюють з 12:30 до 19:00. Тому, багато хто не встиг за цей проміжок купити квитки на літак та оплатити проживання в Україні.

Навіть купивши квиток, уболівальники можуть стикнутися із труднощами в аеропортах, через можливий страйк диспетчерів, застерігає видання AS.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".