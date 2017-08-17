Іспити на водійські права фіксуватимуть на відео

В машинах будуть встановлені спеціальні відеореєстратори

Міністерство внутрішніх справ планує ввести фото- і відеофіксацію під час здачі іспитів на водійські права.

"Наступний етап в частині іспитів - у нас буде впровадження фото- і відеофіксації процесу складання іспитів як в теоретичній, так і (що для нас більш пріоритетно) в практичній частині", - розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій в інтерв'ю "112 Україна".

За словами Криклій, в машинах будуть встановлені спеціальні відеореєстратори.

"Відповідно, рішення екзаменатора можна буде оскаржити. В такому випадку буде скликатися комісія", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні у сервісних центрах МВС відбулося запровадження нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху.