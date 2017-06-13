Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МВС вводить нові екзаменаційні білети

Сервісні центри МВС переходять на нові білети з ПДР наступного тижня
Наступного тижня у сервісних центрах МВС відбудеться запровадження нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху.
МВС вводить нові екзаменаційні білети Фото: womenworld.com.ua

"У нас заплановано на наступному тижні запровадження нових екзаменаційних білетів (з ПДР. - ред.)", - заявив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що результати громадського обговорення нових білетів з  ПДР "шалені": було отримано понад 110 тисяч різноманітних зауважень і пропозицій.

До цього процесу, за словами Криклія, долучилися 11 тисяч громадян з різних куточків України, в тому числі і з Криму.

"І до кінця року ми також обов'язково запустимо вже фіксацію іспитів як теоретичної, так і практичної частини іспитів (на отримання посвідчень водія. - ред.) на камери. Будемо ліквідовувати ті корупційні компоненти, на які постійно скаржилися громадяни, і треба буде забувати про якусь навіть теоретичну можливість придбати права, не маючи знань", – наголосив керівник Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ідею штрафувати водіїв за несплату послуг паркування, а також хоче дозволити поліції евакуювати припарковані машини, які перешкоджають руху транспорту.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.