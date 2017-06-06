У Раді планують посилити покарання за неправильне паркування

За порушення правил паркування автомобілів або несплату вартості послуг майданчики для платного паркування громадянину загрожує штраф у 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркування

Верховна Рада підтримала ідею штрафувати водіїв за несплату послуг паркування, а також хоче дозволити поліції евакуювати припарковані машини, які перешкоджають руху транспорту.

Евакуація може проводитися, якщо автомобіль стоїть на проїжджій частині в два ряди, розташований на залізничних переїздах, трамвайних коліях, естакаді, мосту, в тунелі на пішохідному переході, а також поряд з зупинками маршрутних транспортних засобів.

Відповідний законопроект №5364 підтримали 232 народних депутати, повідомляє Еспресо.TV.

Повернення затриманого транспортного засобу буде відбуватися після сплати штрафу і вартості послуги з його транспортування та зберігання.

Для тимчасового затримання транспортного засобу інспектори зобов'язані будуть в режимі фотозйомки або відеозапису фіксувати в протокол відповідні порушення.

За порушення правил паркування автомобілів або несплату вартості послуг майданчики для платного паркування громадянину загрожує штраф у 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркування.

Паркування в місцях, призначених для пільговиків, особами, які не мають відповідних прав, тягне за собою накладення штрафу в 30-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркуванням.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку та стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.