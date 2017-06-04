За безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю будуть штрафувати
Законопроектом встановлюється, що зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях, які призначені для автівок водіїв з інвалідністю, буде каратись штрафом у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - повідомляє прес-служба Верховної Ради.
Такий самий штраф очікує на тих водіїв, які незаконно встановлюють на транспортному засобі розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".
У той же час до відповідальності за відсутності відповідних документів не можуть бути притягнуті водії з явними ознаками інвалідності або водії, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності.
Штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів також передбачається у разі відсутності або порушенні облаштування спеціальних місць для водіїв з інвалідністю на майданчиках для паркування, у тому числі біля житлових будинків.
Кількість місць для безоплатного паркування має становити не менше 10% від загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш ніж для одного транспортного засобу, з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.
Нагадаємо, Верховна Рада встановила, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже рухаються ними по колу.
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