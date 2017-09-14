Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Із храмів Московського патріархату в Криму знімають таблички УПЦ

Немає ніяких розпізнавальних знаків на Володимирському соборі в Херсонесі
В анексованому Криму на деяких храмах Української православної церкви (Московського патріархату) зникли таблички про належність до цієї церкви.
Із храмів Московського патріархату в Криму знімають таблички УПЦ Фото: radiosvoboda.org

На деяких храмах взагалі немає написів "УПЦ", на деяких написано "Московський патріархат", повідомляє "Радіо свобода Крим.Реалії".

Так, немає ніяких розпізнавальних знаків на Володимирському соборі в Херсонесі, а на новому храмі Преподобного Сергія Радонезького в Севастополі написано, що він належить "Сімферопольській і Кримській єпархії Московського патріархату".

На офіційному сайті Російської православної церкви Сімферопольська єпархія, як і всі інші єпархії України, перелічені у складі РПЦ, згадки про її належність Українській православній церкві (МП) проходять лише натяками. Сайти Сімферопольської єпархії, як і Джанкойської і Феодосійської, адреси яких наведені на сайті УПЦ (МП), вже кілька років не оновлюються або містять посилання на сайти за іншими адресами, створені вже після окупації Криму (зокрема, новий сайт Сімферопольської єпархії зареєстрований у доменній зоні .ru). На цих нових сайтах належність цих єпархій Українській православній церкві (Московського патріархату) згадана тільки в розділах про їхню історію.

Архієпископ УПЦ (МП) Климент (Вечеря) заявив, що Кримська єпархія досі перебуває у складі УПЦ (МП), а таблички на храмах не є офіційними документами.

"На більшості православних храмів ніяких табличок не вішають. Для того, щоб дізнатися офіційну інформацію, необхідно звертатися до зареєстрованих державою статутів. На території Криму не існує канонічних православних парафій, що не належали до єпархії Української православної церкви. У всіх кримських храмах за богослужінням возноситься ім’я блаженнішого митрополита Київського і всієї України", – сказав він.

В Українській православній церкві Київського патріархату заявили, що таблички "Московський патріархат" на кримських храмах доводять "фальшивість заяв керівництва Київської митрополії МП, що кримські єпархії належать до УПЦ".

"Йдеться про те, що не тільки в Криму, але і в багатьох місцях материкової України митрополія Московського патріархату, яка себе називає Українською православною церквою, не приймає цю назву або вживає обидві назви, із зазначенням належності до МП на першому місці. Найчастіше це зустрічається на сході і півдні України: Одеська область, Донбас. Однак і на захід від Києва теж це можна побачити. Тому практика подвійних стандартів в назві в цій структурі – поширене явище. Що стосується Криму, то ситуація для них обтяжена тим, що з політичних міркувань РПЦ формально залишила Крим у структурі УПЦ, але фактично вона підпорядкувала єпархії в Криму собі", – заявив речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря.

На початку цього року Московський патріархат в особі протоієрея Сергія Халюти висунув претензії на 24 об’єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський". За словами директор "Херсонеса" Світлани Мельникової, передача в користування церкви об’єктів заповідника "завдасть йому величезних збитків".

Нагадаємо, що 31 серпня російські силовики оточили головний храм Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2017 14:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.