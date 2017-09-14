Із храмів Московського патріархату в Криму знімають таблички УПЦ

В анексованому Криму на деяких храмах Української православної церкви (Московського патріархату) зникли таблички про належність до цієї церкви.

На деяких храмах взагалі немає написів "УПЦ", на деяких написано "Московський патріархат", повідомляє "Радіо свобода Крим.Реалії".

Так, немає ніяких розпізнавальних знаків на Володимирському соборі в Херсонесі, а на новому храмі Преподобного Сергія Радонезького в Севастополі написано, що він належить "Сімферопольській і Кримській єпархії Московського патріархату".

На офіційному сайті Російської православної церкви Сімферопольська єпархія, як і всі інші єпархії України, перелічені у складі РПЦ, згадки про її належність Українській православній церкві (МП) проходять лише натяками. Сайти Сімферопольської єпархії, як і Джанкойської і Феодосійської, адреси яких наведені на сайті УПЦ (МП), вже кілька років не оновлюються або містять посилання на сайти за іншими адресами, створені вже після окупації Криму (зокрема, новий сайт Сімферопольської єпархії зареєстрований у доменній зоні .ru). На цих нових сайтах належність цих єпархій Українській православній церкві (Московського патріархату) згадана тільки в розділах про їхню історію.

Архієпископ УПЦ (МП) Климент (Вечеря) заявив, що Кримська єпархія досі перебуває у складі УПЦ (МП), а таблички на храмах не є офіційними документами.

"На більшості православних храмів ніяких табличок не вішають. Для того, щоб дізнатися офіційну інформацію, необхідно звертатися до зареєстрованих державою статутів. На території Криму не існує канонічних православних парафій, що не належали до єпархії Української православної церкви. У всіх кримських храмах за богослужінням возноситься ім’я блаженнішого митрополита Київського і всієї України", – сказав він.

В Українській православній церкві Київського патріархату заявили, що таблички "Московський патріархат" на кримських храмах доводять "фальшивість заяв керівництва Київської митрополії МП, що кримські єпархії належать до УПЦ".

"Йдеться про те, що не тільки в Криму, але і в багатьох місцях материкової України митрополія Московського патріархату, яка себе називає Українською православною церквою, не приймає цю назву або вживає обидві назви, із зазначенням належності до МП на першому місці. Найчастіше це зустрічається на сході і півдні України: Одеська область, Донбас. Однак і на захід від Києва теж це можна побачити. Тому практика подвійних стандартів в назві в цій структурі – поширене явище. Що стосується Криму, то ситуація для них обтяжена тим, що з політичних міркувань РПЦ формально залишила Крим у структурі УПЦ, але фактично вона підпорядкувала єпархії в Криму собі", – заявив речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря.

На початку цього року Московський патріархат в особі протоієрея Сергія Халюти висунув претензії на 24 об’єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський". За словами директор "Херсонеса" Світлани Мельникової, передача в користування церкви об’єктів заповідника "завдасть йому величезних збитків".

Нагадаємо, що 31 серпня російські силовики оточили головний храм Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.