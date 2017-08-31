Російські силовики блокували храм УПЦ КП в Сімферополі: травмовано архієпископа Климента

У Сімферополі російські силовики заблокували храм Української православної церкви Київського патріархату і пошкодили руку архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента.

"Судові пристави пошкодили руку, коли я намагався зайти на перший поверх, схопили за руку і виламали її. Пекельний біль, чекаю на "швидку допомогу". Повністю перший поверх заблоковано, незважаючи на те, що, згідно із законом, вони повинні були опечатати тільки 112 квадратних метрів, у мене доступу немає ні до одного приміщення", - розповів Климент, повідомляє "Крим.Реалії".

Виконавча служба поки що не коментує подій.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що блокування храму Української православної церкви Київського патріархату в анексованому Сімферополі свідчить про посилення Росією політики витіснення кримських татар та етнічних українців.

"Варварське ставлення російської окупаційної влади до священиків і парафіян Української православної церкви Київського патріархату в тимчасово окупованому Криму, як і постійні репресії та гоніння проти мусульман Криму, є свідченням посилення Росією політики цілеспрямованого витіснення кримських татар і етнічних українців за межі Криму і їх заміни етнічними росіянами, ввезеними з материкової Росії", - написав він у Facebook.

Чубарову додав, що йому вдалося поспілкуватися з архієпископом Климентом, до якого застосували силу під час блокування храму.

Як відомо, після анексії Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії УПЦ КП і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Значна частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підпорядкована УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, що у Рівненській області 28 серпня священик Української православної церкви Московського патріархату побив священика єпархії Київського патріархату, протоієрея Олександра Тимощука.