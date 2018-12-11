CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики з території сектора Газа обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Із сектора Газа запустили понад сто ракет по Ізраїлю: одна потрапила в автобус
Щонайменше тринадцять людей поранені
Фото: afp.com
Загалом, повідомляє The Jerusalem Post, було випущено понад 100 ракет.
Велику частину перехопила система "Залізний купол", але деякі таки досягли території Ізраїлю.
Одна з ракет потрапила в порожній пасажирський автобус.
Повідомляється про тринадцять поранених.
Ізраїль у відповідь завдав серію ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа. Загинули щонайменше двоє палестинців.
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12 11 2018 19:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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