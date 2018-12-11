Із сектора Газа запустили понад сто ракет по Ізраїлю: одна потрапила в автобус

Співаки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір