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Із сектора Газа запустили понад сто ракет по Ізраїлю: одна потрапила в автобус

Щонайменше тринадцять людей поранені
Бойовики з території сектора Газа обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю.
Із сектора Газа запустили понад сто ракет по Ізраїлю: одна потрапила в автобус Фото: afp.com

Загалом, повідомляє The Jerusalem Post, було випущено понад 100 ракет.

Велику частину перехопила система "Залізний купол", але деякі таки досягли території Ізраїлю.

Одна з ракет потрапила в порожній пасажирський автобус.

Повідомляється про тринадцять поранених.

Ізраїль у відповідь завдав серію ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа. Загинули щонайменше двоє палестинців.

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12 11 2018 19:24
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