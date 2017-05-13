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Кабінет міністрів дозволив МЕРТ видавати патенти

Мінекономрозвитку видаватиме всі охоронні документи (патенти, свідоцтва) в сфері інтелектуальної власності
Кабінет міністрів України передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі функції Державної служби інтелектуальної власності України щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Кабінет міністрів дозволив МЕРТ видавати патенти Фото: slovoidilo.ua

Про це йдеться в постанові №320 від 11 травня, опублікованій на урядовому сайті.

"Зі вступом в силу цього акту (після його офіційного опублікування) Мінекономрозвитку буде здійснювати видачу всіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) в сфері інтелектуальної власності", – йдеться в повідомленні МЕРТ.

Згідно з постановою, це рішення є черговим кроком до створення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) згідно з Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік і Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Мінекономрозвитку зазначає, що НОІВ – єдиний централізований орган, який здійснює функції з видачі патентів (свідоцтв) за принципом "єдиного вікна" на основі кращих європейських і світових практик.

Відповідний орган, функції якого виконуватиме "Укрпатент", буде відповідальним за реалізацію державної політики в сфері інтелектуальної власності, а МЕРТ буде забезпечувати формування єдиної державної політики у цій сфері.

Створення НОІВ передбачає послідовне реформування сфери інтелектуальної власності, включаючи поступову інституційну розбудову національної системи охорони інтелектуальної власності.

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13 05 2017 19:20
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