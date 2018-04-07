Кабмін дозволив неповнолітнім самостійно виїжджати з України

Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері

Кабінет Міністрів спростив перетин державного кордону українцями, які не досягли 16-річного віку.

Таку постанову Кабмін ухвалив на засіданні в середу, пишуть "Українські Новини".

Зокрема, допускається самостійний виїзд з України українців, які не досягли 16-річного віку (за згодою батьків) повітряним транспортом у супроводі представників авіакомпаній.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що таке рішення прийнято у відповідності з рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації.

Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері. Їм можна виїжджати в разі пред'явлення свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави.