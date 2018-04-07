Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін дозволив неповнолітнім самостійно виїжджати з України

Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері
Кабінет Міністрів спростив перетин державного кордону українцями, які не досягли 16-річного віку.
Кабмін дозволив неповнолітнім самостійно виїжджати з України Фото: dpsu.gov.ua

Таку постанову Кабмін ухвалив на засіданні в середу, пишуть "Українські Новини".

Зокрема, допускається самостійний виїзд з України українців, які не досягли 16-річного віку (за згодою батьків) повітряним транспортом у супроводі представників авіакомпаній.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що таке рішення прийнято у відповідності з рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації.

Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері. Їм можна виїжджати в разі пред'явлення свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2018 23:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.