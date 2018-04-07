CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів спростив перетин державного кордону українцями, які не досягли 16-річного віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін дозволив неповнолітнім самостійно виїжджати з України
Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері
Фото: dpsu.gov.ua
Таку постанову Кабмін ухвалив на засіданні в середу, пишуть "Українські Новини".
Зокрема, допускається самостійний виїзд з України українців, які не досягли 16-річного віку (за згодою батьків) повітряним транспортом у супроводі представників авіакомпаній.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що таке рішення прийнято у відповідності з рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації.
Також спрощений виїзд за кордон дітей, народжених за кордоном, які перетинають кордон у супроводі одинокої матері. Їм можна виїжджати в разі пред'явлення свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави.
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04 07 2018 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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