Кабмін об’єднав Кримський і Одеський медуніверситети
Таким чином уряд створив новий навчальний заклад – Національний Одеський медичний університет, інформує "Радіо Свобода".
На початку 2015 року російський уряд Криму розпорядився створити на півострові "федеральний університет", куди увійшли кілька вузів, в тому числі і ліквідований Таврійський національний університет імені Вернадського, Кримський державний медичний університет імені Георгіївського, і кілька інших наукових організацій.
У структуру "Кримського федерального університету" входять близько 13 освітніх і наукових організацій.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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