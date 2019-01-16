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Кабмін об’єднав Кримський і Одеський медуніверситети

Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі
Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського.
Кабмін об’єднав Кримський і Одеський медуніверситети Фото: Будівля Кримського державного медичного університету імені Георгієвського в Сімферополі/krym.org

Таким чином уряд створив новий навчальний заклад – Національний Одеський медичний університет, інформує "Радіо Свобода".

На початку 2015 року російський уряд Криму розпорядився створити на півострові "федеральний університет", куди увійшли кілька вузів, в тому числі і ліквідований Таврійський національний університет імені Вернадського, Кримський державний медичний університет імені Георгіївського, і кілька інших наукових організацій.

У структуру "Кримського федерального університету" входять близько 13 освітніх і наукових організацій.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

 
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16 01 2019 12:04
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