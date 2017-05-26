Кабмін обрав свого аудитора НАБУ, - Гройсман

У кандидата від уряду є рекомендації Української Гельсінської спілки з прав людини

Кабінет міністрів України обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

Таке рішення озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на позачерговому засіданні уряду, інформує "Українська правда".

"Шляхом обговорення на позачерговому засіданні уряду ми дійшли згоди, що такою кандидатурою може бути кандидат, який подав свою кандидатуру, а саме Буроменський Михайло Всеволодович. Після обговорення питання винесене на розгляд урядовців і прийняте одноголосно", - сказав Гройсман.

"Це означає, що ми вважаємо визначеним членом комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки аудиту ефективної діяльності НАБУ Буроменського Михайла Всеволодовича, народженого 16 квітня 1957 року", - розповів Гройсман.

Він додав, що Буроменський має вищу юридичну освіту, закінчив Національний університет ім. Ярослава Мудрого.

"Має наукові звання, кандидат юридичних наук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент правових наук України. Працює професором кафедри міжнародного права інституту Міжнародних відносин Київського університет ім. Тараса Шевченка", - сказав Гройсман.

Також Гройсман розказав, що Буроменський працював суддею ad hock Європейського суду з прав людини в 2009-2013 роках.

"Протягом двох років виконував функції судді на постійній основі. В міжнародних організаціях з 2006 року – член делегації України в GRECO (організація країн проти корупції), з 2016 року є головою делегації України в GRECO", - сказав Гройсман.

"Він національний експерт Ради Європи з розробки методики оцінки ефективності діяльності НАЗК, національний експерт ЄС із з'ясування пріоритетних потреб проведення судової реформи в Україні, національний експерт проекту Ради Європи з розробки методики проведення та підготовки аналітичної доповіді по трьох системних дослідженнях корупційних ризиків у кримінальному процесі та судовій системі 2008-2009 році", - додав прем'єр.

Гройсман зазначив, що у Буроменського є рекомендації Української Гельсінської спілки з прав людини, ОБСЄ в Україні, організації GRECO і також Інституту прикладних гуманітарних досліджень.

"Рішення уряду ухвалене, воно буде оформлене протягом 3 днів Міністерством юстиції, секретаріатом Кабінету міністрів", - сказав він.

Гройсман підкреслив, що аудит НАБУ проводиться щорічно і наступного року подібна процедура відбору повториться, але цього року такий відбір відбувався вперше.

Відповідно до закону про НАБУ, Президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.