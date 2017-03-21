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Верховна Рада не призначила Найджела Брауна аудитором НАБУ

Кандидатуру британця Найджела Брауна підтримали 202 депутати
Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Верховна Рада не призначила Найджела Брауна аудитором НАБУ Фото: 112.ua

Під час рейтингового голосування кандидатуру американця Роберта Сторча підтримали 178 депутатів, кандидатуру британця Найджела Брауна - 202 депутати.

Після цього спікер Андрій Парубій запропонував призначити Брауна членом аудиторської комісії НАБУ, але за нього проголосували лише 200 депутатів.

Комітету Верховної Ради з питання боротьби з корупції повинен знову розглянути це питання і запропонувати вихід з ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 лютого не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).

Як відомо, 16 березня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного питання щодо обрання аудитора НАБУ.

Раніше частина членів комітету з питань протидії та запобігання корупції від БПП, НФ та Відродження рекомендували на розгляд парламенту дві кандидатури на посаду аудитора НАБУ, зокрема Найджела Брауна, якого вважають людиною президента та його оточення.

Кандидат в аудитори НАБУ Браун, призначення якого намагаються протиснути фракції "БПП" і "Народний фронт", вже критикує бюро.

За словами Соболєва, Браун колись обслуговував російських олігархів.

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21 03 2017 11:38
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