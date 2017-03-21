Верховна Рада не призначила Найджела Брауна аудитором НАБУ

Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Під час рейтингового голосування кандидатуру американця Роберта Сторча підтримали 178 депутатів, кандидатуру британця Найджела Брауна - 202 депутати.

Після цього спікер Андрій Парубій запропонував призначити Брауна членом аудиторської комісії НАБУ, але за нього проголосували лише 200 депутатів.

Комітету Верховної Ради з питання боротьби з корупції повинен знову розглянути це питання і запропонувати вихід з ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 лютого не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).