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Раді не вистачило голосів щоб обрати аудитора НАБУ

Коаліція змогла знайти тільки 205 голосів
Верховна Рада в четвер знову не змогла заповнити свою квоту в комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Раді не вистачило голосів щоб обрати аудитора НАБУ Колаж: korupciya.com

За включення цього питання в порядок денний проголосували лише 205 народних депутатів.

Питання аудитора НАБУ викликало великі суперечки в залі у зв'язку з тим, що антикорупційний комітет парламенту вніс це питання, оминаючи свого голову Єгора Соболєва.

Члени комітету запропонували парламенту розглянути дві кандидатури на включення в комісію: британця Найджела Брауна і американця Роберта Сторча.

Фото:Тереза Лащук

Частина депутатів вважає, що Браун - кишеньковий кандидат влади, який забезпечить їй контроль над НАБУ, оскільки ця комісія може ініціювати звільнення директора Бюро Артема Ситника.

Комісія аудиторів НАБУ повинна складатися з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента.

 

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