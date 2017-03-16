Раді не вистачило голосів щоб обрати аудитора НАБУ

Верховна Рада в четвер знову не змогла заповнити свою квоту в комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

За включення цього питання в порядок денний проголосували лише 205 народних депутатів.

Питання аудитора НАБУ викликало великі суперечки в залі у зв'язку з тим, що антикорупційний комітет парламенту вніс це питання, оминаючи свого голову Єгора Соболєва.

Члени комітету запропонували парламенту розглянути дві кандидатури на включення в комісію: британця Найджела Брауна і американця Роберта Сторча.

Фото:Тереза Лащук