Раді не вистачило голосів щоб обрати аудитора НАБУ
За включення цього питання в порядок денний проголосували лише 205 народних депутатів.
Питання аудитора НАБУ викликало великі суперечки в залі у зв'язку з тим, що антикорупційний комітет парламенту вніс це питання, оминаючи свого голову Єгора Соболєва.
Члени комітету запропонували парламенту розглянути дві кандидатури на включення в комісію: британця Найджела Брауна і американця Роберта Сторча.
Фото:Тереза Лащук
Частина депутатів вважає, що Браун - кишеньковий кандидат влади, який забезпечить їй контроль над НАБУ, оскільки ця комісія може ініціювати звільнення директора Бюро Артема Ситника.
Комісія аудиторів НАБУ повинна складатися з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента.
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