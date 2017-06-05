Кабмін орендував два електромобілі за 150 тисяч

Розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 гривень

Автомобільне підприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів орендувало на 3 місяці 2 електромобілі Nissan LEAF за 148,410 тисяч гривень.

Зокрема орендовані електромобіль Nissan LEAF 2013 року випуску й оцінною вартістю 236,8 тисяч гривень, а також електромобіль Nissan LEAF 2014 року випуску й оцінною вартістю 249,3 тисяч гривень.

Про це сказано у відповідному договорі автопідприємства з ТОВ "Кар Рентал Україна" від 5 травня, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro, інформує "Економічна правда".

Відповідно до договору розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 гривень (двома – 1,649 тисяч гривень), а загальна сума договору становить 148,410 тисяч гривень.

За умовами договору автомобілі повинні використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) та спеціального обслуговування.

Орендар може використовувати транспортні засоби на території України, крім анексованого Росією Криму й непідконтрольних територій Донбасу.

ТОВ "Кар Рентал Україна" засновано в січні 2012 року й зареєстровано за адресою проживання засновника Віктора Марущука (Київ, Печерський район, провулок Музейний, 2А, квартира 1).

На попередньому тендері автопідприємства секретаріату Кабміну на оренду 2 електромобілів тендерний комітет 31 березня 2017 відхилив пропозицію ТОВ "Кар Рентал Україна" через невідповідність його пропозиції умовам тендерної документації.

Як повідомляв iPress.ua, в автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.