Кабмін орендував два електромобілі за 150 тисяч
Зокрема орендовані електромобіль Nissan LEAF 2013 року випуску й оцінною вартістю 236,8 тисяч гривень, а також електромобіль Nissan LEAF 2014 року випуску й оцінною вартістю 249,3 тисяч гривень.
Про це сказано у відповідному договорі автопідприємства з ТОВ "Кар Рентал Україна" від 5 травня, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro, інформує "Економічна правда".
Відповідно до договору розмір орендної плати за користування одним автомобілем на добу становить 824,5 гривень (двома – 1,649 тисяч гривень), а загальна сума договору становить 148,410 тисяч гривень.
За умовами договору автомобілі повинні використовуватися для транспортного обслуговування (перевезення пасажирів і кореспонденції) та спеціального обслуговування.
Орендар може використовувати транспортні засоби на території України, крім анексованого Росією Криму й непідконтрольних територій Донбасу.
ТОВ "Кар Рентал Україна" засновано в січні 2012 року й зареєстровано за адресою проживання засновника Віктора Марущука (Київ, Печерський район, провулок Музейний, 2А, квартира 1).
На попередньому тендері автопідприємства секретаріату Кабміну на оренду 2 електромобілів тендерний комітет 31 березня 2017 відхилив пропозицію ТОВ "Кар Рентал Україна" через невідповідність його пропозиції умовам тендерної документації.
Як повідомляв iPress.ua, в автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.
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