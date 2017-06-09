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Кабмін призначив нового в.о. голови Фонду держмайна

Новим в.о. голови ФДМ став Віталій Трубаров
Кабінет міністрів України призначив нового виконувача обов'язків голови Фонду держмайна України.
Кабмін призначив нового в.о. голови Фонду держмайна Фото: finance.obozrevatel.com

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, новим в.о. голови ФДМ став Віталій Трубаров, який з початку квітня цього року займає посаду керівника апарату фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трубаров народився 1973 року. Він закінчив Донецький державний технічний університет, у 2003-2006 рр. очолював регіональне відділення ФДМ України в Донецькій області, потім працював у Донецькій облраді та районній податковій інспекції в Донецьку. У 2010-2015 рр. став спочатку заступником, потім начальником регіонального відділення ФДМ України по Києву.

У 2015-2017 рр. Трубаров був помічником голови Фонду, потім головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів ФДМ.

Нагадаємо, в квітні Верховна Рада схвалила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови ФДМ за власним бажанням.

Після відходу Білоуса в.о. голови приватизаційного відомства було призначено його першого заступника Дмитра Парфененка, який уже очолював Фонд у такому статусі двічі: в 2008-2010 рр. і з червня 2014-го по травень 2015 року.

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06 09 2017 21:50
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