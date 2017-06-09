Кабмін призначив нового в.о. голови Фонду держмайна
За словами віце-прем'єра Павла Розенка, новим в.о. голови ФДМ став Віталій Трубаров, який з початку квітня цього року займає посаду керівника апарату фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Трубаров народився 1973 року. Він закінчив Донецький державний технічний університет, у 2003-2006 рр. очолював регіональне відділення ФДМ України в Донецькій області, потім працював у Донецькій облраді та районній податковій інспекції в Донецьку. У 2010-2015 рр. став спочатку заступником, потім начальником регіонального відділення ФДМ України по Києву.
У 2015-2017 рр. Трубаров був помічником голови Фонду, потім головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів ФДМ.
Нагадаємо, в квітні Верховна Рада схвалила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови ФДМ за власним бажанням.
Після відходу Білоуса в.о. голови приватизаційного відомства було призначено його першого заступника Дмитра Парфененка, який уже очолював Фонд у такому статусі двічі: в 2008-2010 рр. і з червня 2014-го по травень 2015 року.
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