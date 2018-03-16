ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів України скоротив на 1 тис. 650 осіб - до 1 тис. осіб граничну чисельність співробітників апарату Міністерства внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін скоротив до 1 тис осіб граничну чисельність співробітників апарату МВС
Документ збільшує в межах зазначеної чисельності кількість державних службовців
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
"Уряд урегулював питання граничної чисельності працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, рішенням зменшено гранична чисельність апарату до 1 тис. осіб", - ідеться в постанові Кабміну №177 від 14 березня, пиеш "Інтерфакс-Україна".
Водночас документ збільшує в межах зазначеної чисельності кількість державних службовців на 298 - до 995 осіб.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в День добровольця передав сім'ям загиблих захисників України "справжній цілющий мед".
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16 03 2018 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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