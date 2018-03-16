Кабмін скоротив до 1 тис осіб граничну чисельність співробітників апарату МВС Документ збільшує в межах зазначеної чисельності кількість державних службовців

Кабінет Міністрів України скоротив на 1 тис. 650 осіб - до 1 тис. осіб граничну чисельність співробітників апарату Міністерства внутрішніх справ.

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Уряд урегулював питання граничної чисельності працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, рішенням зменшено гранична чисельність апарату до 1 тис. осіб", - ідеться в постанові Кабміну №177 від 14 березня, пиеш "Інтерфакс-Україна". Водночас документ збільшує в межах зазначеної чисельності кількість державних службовців на 298 - до 995 осіб. Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в День добровольця передав сім'ям загиблих захисників України "справжній цілющий мед".

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