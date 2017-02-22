Кабмін вирішив докапіталізувати "ПриватБанк" на 9,8 млрд грн
Згідно з постановою №89 Кабміну від 22 лютого, уряд доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій у розмірі до 9,8 млрд грн з терміном обігу до 15 років з індексованої вартістю і процентною ставкою доходу на рівні 6% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ комерційний банк "ПриватБанк", інформує "Громадське".
У повідомленні, яке додається до постанови, відзначається, що сума додаткової капіталізації є залишком суми, передбаченої для капіталізації банку, яка була здійснена в 2016 році в повному обсязі.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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