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Кабмін вирішив докапіталізувати "ПриватБанк" на 9,8 млрд грн

Сума додаткової капіталізації є залишком суми, передбаченої для капіталізації банку
Кабінет міністрів України вирішив докапіталізувати державний "ПриватБанк" на 9,8 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.
Кабмін вирішив докапіталізувати "ПриватБанк" на 9,8 млрд грн Фото:unian.ua

Згідно з постановою №89 Кабміну від 22 лютого, уряд доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій у розмірі до 9,8 млрд грн з терміном обігу до 15 років з індексованої вартістю і процентною ставкою доходу на рівні 6% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ комерційний банк "ПриватБанк", інформує "Громадське".

У повідомленні, яке додається до постанови, відзначається, що сума додаткової капіталізації є залишком суми, передбаченої для капіталізації банку, яка була здійснена в 2016 році в повному обсязі.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

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22 02 2017 20:16
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