Кабмін забрав у Мінфіну право "вето" і Фіскальну службу, - ЗМІ

"По суті ця зміна перетворить Мінфін на міністерство бухгалтерії"

Кабінет міністрів 23 травня на засіданні, під час якого посварилися прем'єр Володимир Гройсман і міністр фінансів Олександр Данилюк, ухвалив кілька одіозних рішень, які серйозно похитнули позиції міністерства.

По-перше, уряд проголосував за внесення змін до регламенту Кабінету міністрів, згідно з яким Мінфін виключили з переліку відомств, чиє узгодження є обов'язковим для документів, які подаються на розгляд уряду.

"По суті ця зміна узаконить "дерибан" держбюджету, перетворивши Мінфін на міністерство бухгалтерії і залишивши йому лише головний біль бюджетного планування та складання формул. Багато міністрів неодноразово скаржилися, що нинішній міністр фінансів, на їхню думку, занадто упереджений до витрат відомств та бюджетних програм. Просто так гроші у Мінфіну не отримати, і це багатьом не подобалося", - повідомляє ZN.ua з посиланням на власні джерела.

По-друге, Кабмін виступає за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну в обхід Мінфіну, за аналогією з Держаудитслужбою.

"Коли це рішення буде юридично оформлено, Гройсман зможе керувати фіскалами безпосередньо, окремими дорученнями, без зайвих очей і контролю. І [в.о. голови ДФС] Продан, безумовно, йому допоможе і з потоками впоратися, і реформу без реформи провести", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що на останньому засіданні уряду 23 травня між Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася сварка через відмову уряду призначати заступником міністра Яну Бугрімову. Під час цієї перепалки Данилюк сказав, щоб на нього готували подання про відставку. Водночас сам звільнятися міністр не збирається.

Данилюк був призначений у Кабмін Володимира Гройсмана у квітні 2016 року за квотою БПП. В серпні генпрокурор Юрій Луценко направив лист Гройсману з вимогою звільнити міністра фінансів Данилюка.

Причиною звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав неможливість підвищити зарплати прокурорам у вересні через дії міністра фінансів.

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Олександр Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується".