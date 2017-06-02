НОВИНИГолова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський вважає, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Качинський заявив, що Україні з Бандерою немає місця в Європі
За словами політика, українці перевершили німців у жорстокості проти поляків
Ярослав Качинський. Фото: tsn.ua
"Ми не можемо впродовж років погоджуватися, щоб в Україні був культ людей, які вчинили геноцид щодо поляків", – заявив Качинський в інтервʼю виданню Do Rzeczy, повідомляє TVP.INFO.
За словами політика, українці "перевершили німців у жорстокості проти поляків".
"Коротше кажучи, це справа певного вибору України. Я чітко сказав пану президенту Порошенку, що з Бандерою вони в Європу не увійдуть. Це справа для мене ясна, ми і так виказали величезне терпіння, але всьому є межі", – наголосив Качинський.
Нагадаємо, що Польська Селянська партія пропонує проголосити 11 липня День пам’яті жертв геноциду, здійсненого ОУН-УПА на східних кресах ІІ Речі Посполитої.
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06 02 2017 15:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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