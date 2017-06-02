Качинський заявив, що Україні з Бандерою немає місця в Європі

За словами політика, українці перевершили німців у жорстокості проти поляків

Голова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський вважає, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням України.

"Ми не можемо впродовж років погоджуватися, щоб в Україні був культ людей, які вчинили геноцид щодо поляків", – заявив Качинський в інтервʼю виданню Do Rzeczy, повідомляє TVP.INFO.

За словами політика, українці "перевершили німців у жорстокості проти поляків".

"Коротше кажучи, це справа певного вибору України. Я чітко сказав пану президенту Порошенку, що з Бандерою вони в Європу не увійдуть. Це справа для мене ясна, ми і так виказали величезне терпіння, але всьому є межі", – наголосив Качинський.

Нагадаємо, що Польська Селянська партія пропонує проголосити 11 липня День пам’яті жертв геноциду, здійсненого ОУН-УПА на східних кресах ІІ Речі Посполитої.