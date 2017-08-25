Міністр Ахмед Хусейн: Канада дозволить паспорти із зазначенням третьої статі
"Всі канадці повинні мати можливість безпечно бути тими, ким вони є, жити згідно гендерної ідентичності і висловлювати свій гендер за власним бажанням. Вводячи позначку "Х" у державних документах, ми робимо важливий крок до досягнення рівності для всіх канадців, незалежно від їх гендерної ідентичності або вираження", - заявив міністр імміграції Канади Ахмед Хусен, інформує The Huffington Post.
У міністерстві додали, що з кінця серпня Міністерство імміграції стане першим державним органом, який дозволить вносити в документи поправку із зазначенням статі "Х", а згодом нові правила будуть поширені на всі державні агентства і департаменти.
У заяві міністра імміграції йдеться, що нововведення незабаром буде стосуватися всіх, кому видаються паспорти і інші документи: біженцям і громадянам Канади.
Нагадаємо, що у червні 2017 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні гей-параді в Торонто.
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