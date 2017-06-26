Прем’єр Канади разом з сім'єю взяв участь у гей-прайді, - ФОТО

Разом із першою родиною у колоні рухалася прем'єр-міністр провінції Онтаріо Кетрін Уїн і мер Торонто Джон Торі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні прайд-параді в Торонто.

Джастін Трюдо став першим главою уряду Канади, який пройшов у прайд-параді під час перебування на посту. Водночас, сам він щорічно відвідує прайди.



Фото: twitter.com/kylegriffin

Як інформує "Укрінформ", особливістю цьогорічного параду у Торонто стала повна відсутність поліцейських у формі.



Фото: twitter.com/kylegriffin

На переконання організаторів заходу, присутність одягнених по формі правоохоронців віднадила б від участі представників маргіналізованих громад.

Нагадаємо, що водночас, вчора поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.