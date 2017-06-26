CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні прайд-параді в Торонто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Канади разом з сім'єю взяв участь у гей-прайді, - ФОТО
Разом із першою родиною у колоні рухалася прем'єр-міністр провінції Онтаріо Кетрін Уїн і мер Торонто Джон Торі
Фото: twitter.com/kylegriffin
Джастін Трюдо став першим главою уряду Канади, який пройшов у прайд-параді під час перебування на посту. Водночас, сам він щорічно відвідує прайди.
Фото: twitter.com/kylegriffin
Як інформує "Укрінформ", особливістю цьогорічного параду у Торонто стала повна відсутність поліцейських у формі.
Фото: twitter.com/kylegriffin
На переконання організаторів заходу, присутність одягнених по формі правоохоронців віднадила б від участі представників маргіналізованих громад.
Нагадаємо, що водночас, вчора поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.
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26 06 2017 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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