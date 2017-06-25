Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Стамбулі поліція розігнала учасників ЛГБТ-акції гумовими кулями і газом, – ФОТО

Відомо про щонайменше чотирьох затриманих поблизу Таксіма
Поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.
У Стамбулі поліція розігнала учасників ЛГБТ-акції гумовими кулями і газом, – ФОТО Фото: EPA

Гей-прайд у Стамбулі місцева влада напередодні заборонила, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки. Для розгону активістів, які намагаються провести акцію попри заборону, поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, повідомляє DW із посиланням на AP.


Фото: twitter.com/chicagotribune


Фото: twitter.com/chicagotribune


Фото: twitter.com/chicagotribune

Правоохоронці заздалегідь організували кордони біля центрального майдану Таксім, де планувалося проведення маршу.


Фото: twitter.com/chicagotribune

Вхід на пішоходну вулицю Істікляль також обмежили для людей, яких підозрювали у причетності до гей-прайду. Журналісти з місця подій у мікроблозі Twitter повідомляли, що поліція навіть змусила перехожого зняти футболку з написом Pride – "гордість".


Фото: twitter.com/marklowen


Фото: twitter.com/marklowen

Сутичка з поліцією відбулася у сусідньому районі Джихангір, де близько сотні протестувальників гупали у барабани зі слоганами: "Не мовчи, гучно кричи – геї існують!". Інформагентство AFP повідомляє про не менше чотирьох затриманих поблизу Таксіма.

Гомосексуальні стосунки у Туреччині не заборонені, проте представники ЛГБТ-спільноти вимагають законодавчого захисту їхніх прав, а також заборони мови ненависті.

Нагадаємо, в Туреччині губернаторство Стамбула заборонило планований парад гомосексуалів та інших сексуальних меншин із міркувань "безпеки учасників і туристів" і "громадського порядку".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.