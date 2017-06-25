У Стамбулі поліція розігнала учасників ЛГБТ-акції гумовими кулями і газом, – ФОТО

Поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Гей-прайд у Стамбулі місцева влада напередодні заборонила, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки. Для розгону активістів, які намагаються провести акцію попри заборону, поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, повідомляє DW із посиланням на AP.



Фото: twitter.com/chicagotribune



Фото: twitter.com/chicagotribune



Фото: twitter.com/chicagotribune

Правоохоронці заздалегідь організували кордони біля центрального майдану Таксім, де планувалося проведення маршу.



Фото: twitter.com/chicagotribune

Вхід на пішоходну вулицю Істікляль також обмежили для людей, яких підозрювали у причетності до гей-прайду. Журналісти з місця подій у мікроблозі Twitter повідомляли, що поліція навіть змусила перехожого зняти футболку з написом Pride – "гордість".



Фото: twitter.com/marklowen



Фото: twitter.com/marklowen

Сутичка з поліцією відбулася у сусідньому районі Джихангір, де близько сотні протестувальників гупали у барабани зі слоганами: "Не мовчи, гучно кричи – геї існують!". Інформагентство AFP повідомляє про не менше чотирьох затриманих поблизу Таксіма.

Гомосексуальні стосунки у Туреччині не заборонені, проте представники ЛГБТ-спільноти вимагають законодавчого захисту їхніх прав, а також заборони мови ненависті.

Нагадаємо, в Туреччині губернаторство Стамбула заборонило планований парад гомосексуалів та інших сексуальних меншин із міркувань "безпеки учасників і туристів" і "громадського порядку".