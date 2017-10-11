Канал "Рада" отримав ліцензію на цифрове мовлення по всій Україні

Парламентський телеканал "Рада" переміг у конкурсі на отримання ліцензії на загальнонаціональне цифрове мовлення.

9 листопада Національна рада підбила підсумки відбору на мовлення з використанням вільного загальнонаціонального каналу мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 (стандарт DVB-T2 (MPEG-4)).

Переміг у конкурсі парламентський телеканал "Рада", повідомляє сайт Верховної Ради.

Участь у конкурсі також брали ТОВ "Уніан ТБ", м. Київ ("УНІАН"); ТОВ "Гравіс", м. Київ ("ПЛЮСПЛЮС"); ТОВ "Новини 24 години", м. Київ ("NEWSONE"); ТОВ "Інформаційне агентство "112-Україна", м. Київ ("112 Україна").

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко перед голосуванням заявив:

"Я голосуватиму за "Раду". У приватних каналах ми, як правило, висловлюємо свою думку, а канал "Рада", як дзеркало. Для мене він, по суті, менш дискусійний. Державний канал має доносити правду, виборці мають знати, що відбувається в парламенті".

А директор телеканалу "Рада" Володимир Лех заявив: "Присутність телеканалу "Рада" у загальнонаціональному доступі дасть можливість ширше інформувати населення України про весь законодавчий процес в нашій державі".

Він наголосив, що канал "Рада" – єдиний в державі телеканал, який у повному обсязі транслює пленарні засідання, засідання погоджувальних рад, парламентських слухань, а також висвітлює роботу парламентських комітетів та комісій.

"Ми не робимо висновки – ми даємо право зробити їх нашим глядачам", – сказав Лех.

Члени Національної Ради одностайно проголосували за визнання переможцем конкурсу телеканал "Рада".

Зазначимо, що 10 жовтня народний депутат Сергій Лещенко заявляв, що "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" під вибори отримають "новий телеканал державним коштом" – і йшлося саме про канал "Рада".

Ще тоді нардеп писав, що вже вирішено, що ліцензію отримає парламентський телеканал, а інші чотири приватних канали, які заплатили по 130 тисяч гривень конкурсної застави, просто буде "пошито в дурні": вони втратять свої гроші, бо жодних шансів в них немає.

"Вказівка виписати ліцензію каналу "Рада" уже дана Нацраді, контрольний пакет якої розподілено між БПП та "Народним фронтом". Партіями, які ведуть переговори про спільну участь у наступних виборах", – писав рівно місяць тому Лещенко.

На його думку, "передача ліцензії на мовлення каналу "Рада" є абсурдом, оскільки вже зараз він присутній у всіх кабельних мережах країни як обов'язковий канал".

Нардеп зазначав, що програмна політика каналу "апріорі буде заручником правлячої коаліції та голови Верховної Ради".

Раніше, Антимонопольний комітет України (АМКУ) постановив скасувати тендер державного телеканалу "Рада" на закупівлю обладнання для телерадіомовлення на 20 млн грн.