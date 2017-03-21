Кандидат у президенти Франції Макрон не хоче зближуватися з Росією
"У нас з США довга історія. Ми разом будували мир на планеті... Сьогодні я хочу запропонувати більше незалежності. Не зближуватися з паном Путіним. Я хочу будувати незалежність з відповідальністю, з справжньою європейською політикою", – сказав Макрон під час дебатів, повідомляє "Укрінформ".
До слова, за результатами дебатів саме лідера партії "Вперед" Еммануеля Макрона глядачі визнали переможцем. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Elabe на замовлення інформаційного телеканалу BFMTV.
Згідно з результатами дослідження, відповідаючи на питання "Хто був найбільш переконливим?" 29% телеглядачів назвали Макрона, у 20% - лідера "Непідкореної Франції" Жан-Люка Меланшона, по 19% - голови "Національного фронту" Марін Ле Пен і кандидата від "Республіканців" Франсуа Фійона, 11% - представник "Соціалістичної партії" Бенуа Амона. В опитуванні взяли участь 1157 виборців.
Відзначимо, що вибори президента Франції відбудуться у два тури 23 квітня і 7 травня.
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