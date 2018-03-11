"Карпати" перемогли "Олімпік" в чемпіонаті України

Футболісти львівських "Карпат" здолали в суботу донецький "Олімпік" (2:1) у 14-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

У матчі, що завершився на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, на 6-й хвилині ворота суперників вразив португальський форвард львів'ян Крістіан Понде, пише "Укрінформ". На 73-й хвилині рахунок з пенальті збільшив Мар'ян Швед, а на 90+2 результат скоротив Євген Пасіч.

Нагадаємо, раніше 3 листопада лідер чемпіонату донецький "Шахтар" обіграв у Харкові "Динамо" (2:1) і збільшив перевагу над киянами до 8-ми очок у турнірній таблиці.

"Маріуполь" вдома здолав київський "Арсенал" – 1:0.

Завершиться 14-тур у неділю, 4 листопада. Між собою зустрінуться "Олександрія" та чернігівська "Десна" (початок о 14:00), ФК "Львів" і полтавська "Ворскла" (17:00), одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" (19:30).

Турнірне становище: "Шахтар" – 37 очок (після 14-ти ігор), "Динамо" – 29 (14), "Олександрія" – 26 (13), "Ворскла" – 21 (13), "Маріуполь" – 20 (14), "Львів" – 17 (13), "Карпати" – 16 (14), "Десна" – 16 (13), "Зоря" – 15 (13), "Олімпік" – 15 (14), "Чорноморець" – 9 (13), "Арсенал" – 7 (14).