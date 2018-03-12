Катар оголосив про вихід з ОПЕК із 1 січня
"Рішення про вихід відображає бажання Катару зосередитися на зусиллях розвитку та збільшення виробництва природного газу", — повідомив міністр енергетики Саад Шеріда аль-Каабі.
Разом країни ОПЕК поставляють близько 44% світової нафти, інформує CNN.
Вихід Катару з організації може означати, що країни буде збільшувати обсяги виробництва нафти, що буде підривати зусилля ОПЕК з урегулювання цін на паливо, повідомив Bloomberg.
Катар — 11 країна зі складу ОПЕК за рівнем видобутку нафти. Країна видобувала 610 тисяч барелів на день у жовтні 2018 року.
Членами ОПЕК є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Катар приєднався до організації у 1961 році — через рік після її створення. Нині у складі ОПЕК 15 країн, більшість з яких на Близькому Сході чи в Африці.
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