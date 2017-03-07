Катар відповів на ультиматум арабських країн
Про це повідомляє DW.
У понеділок, 3 липня, міністр закордонних справ емірату Мохаммед бін Абдельрахман аль-Тані передав еміру Кувейту Сабах аль-Ахмеду відповідь Дохи на ультиматум, повідомляє агентство новин dpa з посиланням на кувейтські ЗМІ.
Деталі відповіді станом на вечір понеділка не відомі.
Офіційний Кувейт виступає як посередник в протистоянні емірату і арабських країн, зокрема Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Бахрейну та Єгипту. Останні, за повідомленнями ЗМІ, вимагають від Дохи серед іншого звуження дипломатичних відносин з Іраном і закриття мовця Al-Jazeera.
Аль-Тані раніше заявляв, що вимоги будуть відкинуті, тоді як британські адвокати Катару назвали ультиматум таким, що "суперечить міжнародному праву", зазначає інформагентство AFP.
Водночас на зустрічі міністрів закордонних справ Саудівської Аравії і Німеччини Аделя аль-Джубейра і Зігмара Габріеля в понеділок, 3 липня, в Джидді представник Ер-Ріяда висловив надію, що відповідь Дохи буде "позитивною". Габріель зазначив, що розраховує на "серйозний діалог" між учасниками "катарської кризи".
У вівторок, 4 липня, голова МЗС ФРН відправиться в Катар, в середу, 5 липня, - в Кувейт.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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