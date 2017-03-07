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Катар відповів на ультиматум арабських країн

Деталі відповіді станом на вечір понеділка не відомі
Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.
Катар відповів на ультиматум арабських країн Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє DW.

У понеділок, 3 липня, міністр закордонних справ емірату Мохаммед бін Абдельрахман аль-Тані передав еміру Кувейту Сабах аль-Ахмеду відповідь Дохи на ультиматум, повідомляє агентство новин dpa з посиланням на кувейтські ЗМІ.

Деталі відповіді станом на вечір понеділка не відомі.

Офіційний Кувейт виступає як посередник в протистоянні емірату і арабських країн, зокрема Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Бахрейну та Єгипту. Останні, за повідомленнями ЗМІ, вимагають від Дохи серед іншого звуження дипломатичних відносин з Іраном і закриття мовця Al-Jazeera.

Аль-Тані раніше заявляв, що вимоги будуть відкинуті, тоді як британські адвокати Катару назвали ультиматум таким, що "суперечить міжнародному праву", зазначає інформагентство AFP.

Водночас на зустрічі міністрів закордонних справ Саудівської Аравії і Німеччини Аделя аль-Джубейра і Зігмара Габріеля в понеділок, 3 липня, в Джидді представник Ер-Ріяда висловив надію, що відповідь Дохи буде "позитивною". Габріель зазначив, що розраховує на "серйозний діалог" між учасниками "катарської кризи".

У вівторок, 4 липня, голова МЗС ФРН відправиться в Катар, в середу, 5 липня, - в Кувейт.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

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