Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Казахстан купив український Ан-74

Замовник вже виплатив 15 млн доларів
Український літак Ан-74 продано Казахстану.
Казахстан купив український Ан-74 Фото: ЕРА

"Гарна новина! Український Ан-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан. За літак замовник вже виплатив 15 млн доларів", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

За словами прем'єра, є плани і надалі працювати над новими ринками, розвивати експортний потенціал.

"Радію, що на наших машинах літатимуть в усьому світі!", - підсумував Гройсман.

Довідка: Ан-74 є близькомагістральним транспортним літаком, розробленим АНТК імені О. К. Антонова (СРСР).

Ан-74 створено для експлуатації в районах Арктики і Антарктиди, призначений для перевезення вантажів, техніки і людей на авіалініях малої і середньої протяжності в будь-яких кліматичних умовах від −60 ° С до +45 ° С і на будь-яких широтах, в тому числі в умовах Північного полюса і у високогірних районах. Його можна експлуатувати на обладнаних та необладнаних повітряних трасах в будь-який час року і доби з бетонних, галькових, льодових та снігових аеродромів, на внутрішніх і міжнародних лініях.

Нагадаємо, Держпідприємства Антонов, Івченко-Прогрес і Акціонерне товариство Мотор Січ на авіасалоні в паризькому Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2017 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.