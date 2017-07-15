Казахстан купив український Ан-74

Український літак Ан-74 продано Казахстану.

"Гарна новина! Український Ан-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан. За літак замовник вже виплатив 15 млн доларів", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

За словами прем'єра, є плани і надалі працювати над новими ринками, розвивати експортний потенціал.

"Радію, що на наших машинах літатимуть в усьому світі!", - підсумував Гройсман.

Довідка: Ан-74 є близькомагістральним транспортним літаком, розробленим АНТК імені О. К. Антонова (СРСР).

Ан-74 створено для експлуатації в районах Арктики і Антарктиди, призначений для перевезення вантажів, техніки і людей на авіалініях малої і середньої протяжності в будь-яких кліматичних умовах від −60 ° С до +45 ° С і на будь-яких широтах, в тому числі в умовах Північного полюса і у високогірних районах. Його можна експлуатувати на обладнаних та необладнаних повітряних трасах в будь-який час року і доби з бетонних, галькових, льодових та снігових аеродромів, на внутрішніх і міжнародних лініях.

Нагадаємо, Держпідприємства Антонов, Івченко-Прогрес і Акціонерне товариство Мотор Січ на авіасалоні в паризькому Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.