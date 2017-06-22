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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай зацікавлений у постачанні 50 літаків Антонова

Планується, що на Ан-178 буде встановлено турбореактивний двигун Д-436-148ФМ виробництва Мотор Січ
Держпідприємства Антонов, Івченко-Прогрес і Акціонерне товариство Мотор Січ на авіасалоні в паризькому Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.
Китай зацікавлений у постачанні 50 літаків Антонова Очікуваний вигляд АН-178. Фото: wikipedia.org

Під час зустрічі йшлося про постачання 50 літаків до Китаю. 12 літаків в готовому вигляді, і 40 літакокомплектів. Про це повідомляє прес-служба Мотор Січ.

Планується, що на Ан-178 буде встановлено турбореактивний двигун Д-436-148ФМ виробництва Мотор Січ.

Нагадаємо, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) знайшло інвесторів готових фінансувати проекти заводу.

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22 06 2017 09:11
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