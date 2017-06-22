ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДержпідприємства Антонов, Івченко-Прогрес і Акціонерне товариство Мотор Січ на авіасалоні в паризькому Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай зацікавлений у постачанні 50 літаків Антонова
Планується, що на Ан-178 буде встановлено турбореактивний двигун Д-436-148ФМ виробництва Мотор Січ
Очікуваний вигляд АН-178. Фото: wikipedia.org
Під час зустрічі йшлося про постачання 50 літаків до Китаю. 12 літаків в готовому вигляді, і 40 літакокомплектів. Про це повідомляє прес-служба Мотор Січ.
Планується, що на Ан-178 буде встановлено турбореактивний двигун Д-436-148ФМ виробництва Мотор Січ.
Нагадаємо, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) знайшло інвесторів готових фінансувати проекти заводу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 06 2017 09:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує