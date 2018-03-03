Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї
"У день 26-ї річниці вступу Казахстану в Організацію Об'єднаних Націй відбулася офіційна церемонія підписання Республікою Казахстан Договору про заборону ядерної зброї. Договір був підписаний Постійним Представником Казахстану в ООН Кайратом Умаровим", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Казахстану.
Договір про заборону ядерної зброї ухвалено 7 липня 2017 року за підтримки 122 країн-членів ООН. Цей документ став підсумком двох сесій Конференції ООН, які відбулися у березні і червні-липні 2017 року в Нью-Йорку, про переговори зі створення документа про заборону ядерної зброї, який веде до її повного знищення.
Казахстан став 57-ю державою-підписантом Договору. Документ набуде чинності через 90 днів.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою.
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