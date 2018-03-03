Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї

Представник Республіки Казахстан в ООН підписав Договір про заборону ядерної зброї.

"У день 26-ї річниці вступу Казахстану в Організацію Об'єднаних Націй відбулася офіційна церемонія підписання Республікою Казахстан Договору про заборону ядерної зброї. Договір був підписаний Постійним Представником Казахстану в ООН Кайратом Умаровим", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Казахстану.

Договір про заборону ядерної зброї ухвалено 7 липня 2017 року за підтримки 122 країн-членів ООН. Цей документ став підсумком двох сесій Конференції ООН, які відбулися у березні і червні-липні 2017 року в Нью-Йорку, про переговори зі створення документа про заборону ядерної зброї, який веде до її повного знищення.

Казахстан став 57-ю державою-підписантом Договору. Документ набуде чинності через 90 днів.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою.