Необхідно перезавантажити "Мінський процес", - Кемерон
"Британія й Америка дуже важливу роль зіграли в тому, щоб у важкі часи допомогти Україні. Як будуть розвиватися події далі? "Мінськ" не працює. Ми повинні перезапустити Мінський процес, необхідно досягти відведення важкого озброєння, повернути Україні контроль над українсько-російським кордоном", - сказав він на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, яка проходить у Києві в п'ятницю.
Схожу думку нещодавно висловив спецпосланець США Курт Волкер.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дождь", розповідаючи про свою зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.
"Ми прийшли до єдиної думки, що тут велике значення має безпека, а також політичний аспект. На цей момент Мінський процес не вирішує цієї проблеми. Безумовно, він необхідний, і ми зможемо цим скористатися. Але зараз ми повинні підвищити рівень безпеки і забезпечити Україні такі умови, щоб вона могла захистити свою територію. Зараз вона не може зробити це", - заявив Волкер.
Нагадаємо, що сьогодні український Президент повідомив, що ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа