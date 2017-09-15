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Необхідно перезавантажити "Мінський процес", - Кемерон

"«Мінськ» не працює"
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що необхідно перезавантажити "Мінський процес".
Необхідно перезавантажити "Мінський процес", - Кемерон Фото:ukr.lb.ua

"Британія й Америка дуже важливу роль зіграли в тому, щоб у важкі часи допомогти Україні. Як будуть розвиватися події далі? "Мінськ" не працює. Ми повинні перезапустити Мінський процес, необхідно досягти відведення важкого озброєння, повернути Україні контроль над українсько-російським кордоном", - сказав він на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, яка проходить у Києві в п'ятницю.

Схожу думку нещодавно висловив спецпосланець США Курт Волкер.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дождь", розповідаючи про свою зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Ми прийшли до єдиної думки, що тут велике значення має безпека, а також політичний аспект. На цей момент Мінський процес не вирішує цієї проблеми. Безумовно, він необхідний, і ми зможемо цим скористатися. Але зараз ми повинні підвищити рівень безпеки і забезпечити Україні такі умови, щоб вона могла захистити свою територію. Зараз вона не може зробити це", - заявив Волкер.

Нагадаємо, що сьогодні український Президент повідомив, що ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.

 

 

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15 09 2017 14:57
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