Необхідно перезавантажити "Мінський процес", - Кемерон

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що необхідно перезавантажити "Мінський процес".

"Британія й Америка дуже важливу роль зіграли в тому, щоб у важкі часи допомогти Україні. Як будуть розвиватися події далі? "Мінськ" не працює. Ми повинні перезапустити Мінський процес, необхідно досягти відведення важкого озброєння, повернути Україні контроль над українсько-російським кордоном", - сказав він на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, яка проходить у Києві в п'ятницю.

Схожу думку нещодавно висловив спецпосланець США Курт Волкер.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дождь", розповідаючи про свою зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Ми прийшли до єдиної думки, що тут велике значення має безпека, а також політичний аспект. На цей момент Мінський процес не вирішує цієї проблеми. Безумовно, він необхідний, і ми зможемо цим скористатися. Але зараз ми повинні підвищити рівень безпеки і забезпечити Україні такі умови, щоб вона могла захистити свою територію. Зараз вона не може зробити це", - заявив Волкер.